Hava durumu nasıl olacak?

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04/10/2021

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Hava durumu nasıl olacak?

KKTC’de hava hafta boyunca açık ve az bulutlu olacak, yağmur beklenmiyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 5-11 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık hava raporuna göre bölge alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 29 - 32 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü kuzey ve batı yönlerden diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette çarşamba günü zaman zaman kuvvetli  esecek.

04/10/2021 13:59
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TAGS: Hava durumu, KKTC, haber
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