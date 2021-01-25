Hava felaketleri 20 yılda yaklaşık yarım milyon can aldı

Sivil toplum kuruluşu ve araştırma şirketi GermanWatch, Hollanda’da bugün düzenlenecek iklim zirvesi öncesi küresel felaketler raporunu yayınladı.

Rapora göre, son 20 yılda aşırı hava olaylarına bağlı afetlerde yaklaşık yarım milyon insanın hayatını kaybettiği açıklanırken, 2000 ila 2019 yılları arası göz önüne alınarak yapılan araştırmaya göre, Myanmar, Porto Riko ve Haiti felaketlerden en çok etkilenen ülkeler oldu. Raporun yazarlarından Vera Keunzel, "Yoksul ülkeler küresel felaketlerden her zaman daha çok etkileniyor çünkü tehlikelerin yıkıcı etkilerine karşı daha savunmasızlar” dedi.

İklim değişikliğinin insanlara yönelik doğrudan tehdidine Sivil toplum kuruluşu ve araştırma şirketi GermanWatch yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre son 20 yılda hava felaketleri nedeniyle yaklaşık yarım milyon insanın hayatını kaybettiği açıklandı.

FAKİR ÜLKELER DAHA ÇOK ETKİLENİYOR

İklim değişikliğinin insanlık için ciddi tehdit oluşturduğu uyarısında bulunulan raporda, 2000 ila 2019 yıllarında özellikle fakir ülkelerin fırtına, sel ve aşırı sıcaklık yüzünden meydana gelen felaketlerden daha fazla mağdur olduğu kaydedildi.

YAKLAŞIK 480 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sivil toplum kuruluşu “GermanWatch” tarafından hazırlanan bir rapor, son 20 yılda olağanüstü hava koşulları yüzünden dünyada yaklaşık 480 bin kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKELER

Dünyanın dört bir yanında kayıtlara geçen 11 binin üzerindeki olağanüstü meteorolojik gelişme yüzünden 480 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği bildirilirken, özellikle Haiti, Myanmar ve Porto Riko’nun can kayıplarının en fazla olduğu bölgelerin başında geldiğinin altı çizildi.

MALİYETİ DE ÜRKÜTÜCÜ

11 binin üzerinde gerçekleşen ve yaklaşık yarım milyon hayatına mal olan felaketlerin aynı zamanda küresel ekonomiye 2 trilyon 560 milyar dolara mal olduğu belirtildi.

Raporun yazarlarından Vera Keunzel, "Yoksul ülkeler küresel felaketlerden her zaman daha çok etkileniyor çünkü tehlikelerin yıkıcı etkilerine karşı daha savunmasızlar” dedi.

İRAN: YILDA EN AZ 41 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

Geçtiğimiz günlerde İran Sağlık Bakanlığı Hava Sağlığı ve İklim Değişikliği Daire Başkanı Dr. Abbas Şahsuni, hava kirliliği kaynaklı hastalıkların neden olduğu ölüm oranına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şahsuni, "İran'da PM 2,5 mikron hava kirliliği, yılda en az 41 bin 700 kişinin erken ölümüne neden oluyor" dedi.

'MUHTEMELEN DAHA DA ARTACAK'

Araştırmacılar iklim değişikliğinin aşırı iklim olayları üzerindeki etkisinin büyük olduğunu ve önümüzdeki dönemde de muhtemelen daha büyüyeceğini söylüyorlar.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırmaları Merkezi'nden Dr. Sarah Perkins-Kirkpatrick geçtiğimiz günlerde "2019'da olduğu gibi 2020 de felaketlere yol açan aşırı doğa olaylarıyla dolu geçti" şeklinde konuşmuştu.

'ORTALAMA 1 SANTİGRAT DERECE ARTTI'

Dr. Sarah Perkins-Kirkpatrick, "Bütün bunlara küresel ısının ortalama olarak 1 santigrat derece yükselmesi sebep oldu. Bu da ortalama iklim koşulları ile aşırı doğa olayları arasındaki çok hassas ilintiyi iyice gözler önüne seriyor. Sonuçta iklim değişikliğinin etkisi kendisini ortalamalar değil tek tek felaketlerle hissettirecek. Ne yazık ki küresel ısı yükseldikçe bizi 2020 gibi ve daha da beter yıllar bekliyor" demişti.

'İYİMSER BEKLENTİLER VAR'

2021'in gerçekten de bu tür aşırı iklim olaylarını beraberinde getirmesi kaçınılmaz görünmekle birlikte siyasi liderlerin artık dünyayı daha beterinden korumaya katkısı olacak adımları atmaya yaklaştıkları konusunda iyimser beklentiler de var.

Christian Aid kuruluşunun raporunu hazırlayan Dr. Kat Kramer bu yılın iklim değişikliği gidişini tersine çevirmeye yönelik bir dizi adımın atılacağı bir yıl olması gerektiğini vurgulamıştı.

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25/01/2021 20:06