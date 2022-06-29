Hava hafta boyunca 35-38 derece olacak

Hava, hafta boyunca 35-38 derece dolaylarında ve açık olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran – 06 Temmuz arasında bölge alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava, açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 35 – 38 derece, sahillerde ise 31 – 34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Bu habere tepkiniz:



29/06/2022 14:36