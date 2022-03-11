Hava hafta sonu yağmurlu olacak

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11/03/2022

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Hava hafta sonu yağmurlu olacak

Hava hafta sonu yer yer sağanak yağmurlu olacak. Pazar günü akşam saatleri dağlık kesimlere kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 12-18 Mart tarihleri arasında ülke oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Pazar parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, akşam saatleri dağlık kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri yer yer don olayı beklenirken, diğer günler parçalı ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 10 - 13 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

11/03/2022 14:47
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TAGS: hava durumu, meteoroloji, sağanak yağış, kar
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