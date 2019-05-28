Hava Isındı, Plajlar Canlandı

KKTC genelinde hava sıcaklığının yükselmesi nedeniyle turistler ve yerli halk, plajlara akın etti. İskele Long Beach sahilini dolduran turistler ve vatandaşlar, denize girerek büyük keyif yaşadı. Kimisi şezlonglara uzanarak güneşlenirken, kimisi ise Akdeniz’in serin sularına kendilerini bıraktı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapılan değerlendirmeler sonucunda, en yüksek hava sıcaklığının 37 dereceye kadar yükselebileceği ve güneşe karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu. (MHA)