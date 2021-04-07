Hava ısındı toza dikkat

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07/04/2021

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Hava ısındı toza dikkat

Kıbrıs'ın bazı bölgelerinde, özellikle Lefkoşa'da yüksek toz bulutları kaydedilirken, öğleden sonra toz seviyelerinin normale dönmesi bekleniyor.

Ülkemizde 3 gündür etkisini gösteren tozlu hava konusunda yapılan  uyarıda, Orta Doğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgilere göre KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava parçalı bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyrederek, iç kesimlerde 28-29 derece, kıyı şeridinde ise 20-25 derece dolaylarında olacak.

Rüzgâr, güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Sıcaklığın Perşembe günü düşmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı Nisan ayı başlarında normalden yüksek seviyelerde kalmaya devam edecek.

Cuma ve Cumartesi günleri yağmur yağması ve havanın serinlemesi bekleniyor.

 

 

 

 

07/04/2021 09:06
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