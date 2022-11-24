Hava kirliliği 2020'de AB genelinde 238 bin kişinin erken ölümüne yol açtı

Avrupa Çevre Ajansı, (AÇA) 2020 yılında Avrupa Birliği genelinde 238 bin kişinin havadaki küçük parçacıkların neden olduğu kirlilik nedeniyle erken hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bir önceki yıla göre hafif bir artış gözlense de ajans genel oranın 2005 yılının yüzde 45 altında olduğunu vurguladı. Bu gerileme hızı sürdürülebilirse Avrupa Birliği sıfır kirlilik hedefine 2030 yılından önce varabilecek.

Genel olarak otomobil egsozlarından ve kömürle çalışan termik santrallerden çıkan dumandaki küçük partikül maddeler PM2.5 olarak adlandırılıyor. Çok küçük oldukları için bu parçacıklar akciğer kanallarına kadar ilerleyerek bronşit, astı gibi akciğer rahatsızlıklarına yol açabiliyor.

Ajanstan yapılan açıklamada "PM2.5 kaynaklı ölümler 2020 yılında 2019 yılına göre biraz artış gösterse de NO2 ve O3 kaynaklı ölümler azaldı," ifadeleri yer aldı.

Ajans PM2.5 yoğunluğunda azalma olmasına rağmen pandemi nedeniyle ölümlerin artığına dikkat çekti.

Avrupa Birliği PM2.5 kaynaklı ölümleri 2030 yılına kadar 2005 yılına göre yüzde 55 oranında azaltmayı hedefliyor. 2020 yılında yüzde 45'lik bir gerileme yaşandığı için AÇA "Bu hız korunabilirse Avrupa Birliği söz konusu hedefine 2030 yılından önce ulaşacaktır," yorumunda bulundu.

DSÖ'ye göre hava kirliliği dünya genelinde her yıl 7 milyon insanın erken ölümüne neden oluyor. Bu sigara ve kötü beslenme kaynaklı ölümlerle aynı seviyede olduğu anlamına geliyor.

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24/11/2022 14:37