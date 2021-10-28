Hava kirliliğinin yol açtığı beyin enflamasyonu sperm sayısını azaltıyor

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28/10/2021

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Hava kirliliğinin yol açtığı beyin enflamasyonu sperm sayısını azaltıyor

Bilim insanları daha önce beyinden gönderilen stres mesajları nedeniyle hava kirliliği ile obezite, diyabet ve doğurganlık arasında bir bağ olduğu sonucuna ulaşmıştı.

Fakat Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları fareler üzerinde yaptıkları incelemede hava kirliliğinin beyinde enflamasyona yol açarak sperm sayısını azalttığını tespit etti.

Baş araştırmacı Zhekang Ying, elde ettikleri bulgular sonucunda hava kirliliğinin farelerin beyninde yol açtığı hasarın enflamasyon işaretçisinden alınarak düzeltilebildiğini belirterek "bu sayede hava kirliliğinin doğurganlık üzerindeki etkilerini düzeltecek terapiler geliştirebileceğimizi gördük" dedi.

Çevresel Sağlık Perspektifleri isimli bilimsel dergide yayınlanan makalede son yıllarda dünya genelinde görülen sperm sayısındaki azalmanın kökenler araştırıldı.

28/10/2021 16:30
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TAGS: Hava kirliliği, sağlık, haber, beyin enflamasyonu, sperm sayısı
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