Hava mevsim normallerinde seyredecek

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22/01/2021

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Hava mevsim normallerinde seyredecek

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgilere göre Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu geçecek. 

Hava sıcaklığı

Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 14 - 17 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar

Kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

 

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

Bölge Durum Min Max
GIRNE AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU °C 15 °C
ÇAMLIBEL AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU °C 15 °C
LAPTA AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU °C 14 °C
AKDENİZ AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU °C 16 °C
BOĞAZ AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU °C 12 °C
ALEVKAYA AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU °C 11 °C
ESENTEPE AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU °C 13 °C

Batı Mesarya

AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

Bölge Durum Min Max
LEFKE AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU °C 15 °C
GÜZELYURT AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU °C 16 °C

Orta Mesarya

AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

Bölge Durum Min Max
LEFKOŞA AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU °C 15 °C
ERCAN AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU °C 15 °C

Doğu Mesarya

AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

Bölge Durum Min Max
GEÇİTKALE AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU °C 15 °C
BEYARMUDU AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU °C 14 °C

Doğu Sahil

AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

Bölge Durum Min Max
GAZİMAĞUSA AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU °C 16 °C
İSKELE AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU °C 15 °C

Karpaz

AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

Bölge Durum Min Max
YENİERENKÖY AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU °C 14 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Crusade

Bölge: Crusade
AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Delta

Bölge: Delta
AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

 

22/01/2021 09:39
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