Hava mevsim normallerinde seyredecek
22/01/2021
Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgilere göre Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı
Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 14 - 17 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgar
Kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU
|°C
|15 °C
|ÇAMLIBEL
|AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU
|°C
|15 °C
|LAPTA
|AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU
|°C
|14 °C
|AKDENİZ
|AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU
|°C
|16 °C
|BOĞAZ
|AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU
|°C
|12 °C
|ALEVKAYA
|AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU
|°C
|11 °C
|ESENTEPE
|AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU
|°C
|13 °C
Batı Mesarya
AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU
|°C
|15 °C
|GÜZELYURT
|AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU
|°C
|16 °C
Orta Mesarya
AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU
|°C
|15 °C
|ERCAN
|AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU
|°C
|15 °C
Doğu Mesarya
AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU
|°C
|15 °C
|BEYARMUDU
|AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU
|°C
|14 °C
Doğu Sahil
AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU
|°C
|16 °C
|İSKELE
|AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU
|°C
|15 °C
Karpaz
AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU
|°C
|14 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.
Taurus
|Bölge:Taurus
|AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Crusade
|Bölge: Crusade
|AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Delta
|Bölge: Delta
|AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.