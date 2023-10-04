Hava nasıl olacak?

ads ads ads ads
04/10/2023

ads
Hava nasıl olacak?

Ülkeyi etkisi altına alan yağmurlu hava bugün de devam edecek. Meteoroloji Dairesi,  doğu kesimlerde yer yer sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 4-9 Ekim tarihlerini kapsayan raporuna göre, perşembe günü itibarıyla hafta başına kadar hava çoğunlukla parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 29-32 derece dolaylarında seyredecek. 

Serin ve nemli hava kültesi altında kalması beklenen bölgede periyodun ilk günü rüzgar kuzey ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batıdan orta kuvvette esecek. 

04/10/2023 08:35
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: hava, nasıl, olacak, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.