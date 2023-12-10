Hava nasıl olacak?

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10/12/2023

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Hava nasıl olacak?


Ülkede yer yer etkili olan yağışlı havanın pazartesi ve salı günleri devam etmesi bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 18-21 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi'nin hava raporuna göre, ülkede bugünden başlayarak cuma güne kadar olan dönemde alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesi etkili olacak. Havanın , pazartesi ve salı günleri yağmurlu, diğer günler ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 18-21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü güney ve batı yönlerden, diğer günlerde ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

 

10/12/2023 08:49
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TAGS: hava, yağmur, durumu, geliyor,
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