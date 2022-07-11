Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, sıcaklık iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde ise 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 12-18 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın önümüzdeki dört dün boyunca açık ve az bulutlu; cumartesi açık; pazar açık ve az bulutlu ve pazartesi ise açık olması bekleniyor.

Beklenen en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde 31-34 derece iken, rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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11/07/2022 12:36