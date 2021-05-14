Hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 30 - 33 sahillerde ise 24 - 27 derece dolaylarında seyredecek

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14/05/2021

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Hava nasıl olacak?

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 30 - 33 ºC ve sahillerde 24 - 27 ºC dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 15 – 21  Mayıs arasıyla ilgili tahminlerine göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yarın, parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak. Diğer günlerin ise, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak  esecek.

14/05/2021 15:33
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TAGS: Hava nasıl olacak?, haberkibris,
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