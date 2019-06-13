Hava nasıl olacak?
Meteoroloji Dairesi’nin 13-19 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava diğer günlerde az butlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.
13/06/2019
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Alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede bugün, yarın, cumartesi ve pazartesi günü sağanak yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 13-19 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava diğer günlerde az butlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle İç kesimlerde 31 – 34, sahillerde 27-30 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.