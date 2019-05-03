Meteoroloji’den en son hava durumu tahminleri

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Fırtına Beklenmiyor.

Taurus Az bulutlu , zamanla parçalı bulutlu ve yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu.

Crusade Az bulutlu , zamanla parçalı bulutlu ve yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu.

Delta Az bulutlu , zamanla parçalı bulutlu ve yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu.

Meteorolojik Görünüm

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR

Güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?