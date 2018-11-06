Hava-sen:KTHY çalışanlarının sorununu artık çözünüz!

Hava-Sen, yetkilileri “son kez”, mahkeme tarafından kayıt altına alınmış yasal haklarını ödemeye davet etti.

Hava-Sen Başkanı Buran Atakan yaptığı yazılı açıklamada, 21 Ekim 2010’un KTHY’nin Mahkeme tarafından tasfiyesine karar verildiği tarih olduğunu hatırlatarak, “Bugün 06 Kasım 2018, üzerinden tam tamına 8 sene 16 gün geçti. Çalışanların sorunları çilesi hala daha bitmedi” dedi.

Geriye kalan ve öncelikli olan tazminat alacaklarının yanında maaşlardan kesilip İhtiyat Sandığına yatırılmayan prim borçlarının da hala ödenmediğini belirten Atakan, “Vatandaşlarınıza bunu yapmaya hakkınız yoktur” ifadesini kullandı.

KTHY Genel müdürlük binasını satacağız, sizleri ödeyeceğiz denildiğini, bina satışının üzerinden üç ay geçmesine rağmen hala ödeme yapılmadığını söyleyen Atakan, satıştan elde edilen gelirin bankada beklediğini, binanın araç kayıt tarafından kullanıldığını belirtti.

Atakan, “Çalışanların geriye kalan tazminatlarını ve eksik ihtiyat sandığı yatırımlarını niye ödemiyorsunuz?” diye sorarak, kendilerinin bütçe değil binalarının parasını istediklerini ifade etti.

Atakan, “Daha neyi bekliyorsunuz ? Eylem mi yapalım, yolları mı kapatalım yoksa meclisi mi basalım. Sekiz sene yetmedi mi , yaşananlar yetmedi mi “ diye konuştu.