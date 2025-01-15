Hava sıcaklığı 18-21 derece dolaylarında olacak

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15/01/2025

Hava sıcaklığı 18-21 derece dolaylarında olacak

Önümüzdeki günlerde hava açık az bulutlu; hava sıcaklığı ise 18-21 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 16-22 Ocak  tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre belirtilen sürede  yağmur beklenmiyor.

Ülke  yüksek basınç  sistemi ile soğuk ve nispeten nemli,  periyodun son günlerinde ise alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemlerinin etkisinde kalacak.

 Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, cuma günü ise kuzey ve doğu yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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TAGS: Hava sıcaklığı, haber, hava durumu
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