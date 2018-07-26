41 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı 3-4 derece düşecek. Bugün yer yer sağanak yağmur da bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 26 Temmuz – 1 Ağustos arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Bugün, üst atmosferdeki serin ve nemli hava etkili olacak.

Hafta boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 35 – 38 santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta zaman zaman kuvvetli esecek.