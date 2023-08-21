Hava sıcaklığı 36-39 derece dolaylarında olacak
Hafta boyunca hava sıcaklığının 36-39 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
21/08/2023
Hafta boyunca hava sıcaklığının 36-39 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi'nin 28 Ağustos’a kadarki dönem için hava tahminlerine göre en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 36-39, sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında olacak.
Alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisini sürdürdüğü bölgede rüzgar ise genellikle güney ve batıdan orta kuvvette esecek.