Hava sıcaklığı 36-39 derece dolaylarında olacak

Hafta boyunca hava sıcaklığının 36-39 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

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21/08/2023

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Hava sıcaklığı 36-39 derece dolaylarında olacak

Hafta boyunca hava sıcaklığının 36-39 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor. 

Meteoroloji Dairesi'nin 28 Ağustos’a kadarki dönem için hava tahminlerine göre en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 36-39, sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında olacak.

Alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisini sürdürdüğü bölgede rüzgar ise genellikle güney ve batıdan orta kuvvette esecek.

21/08/2023 14:25
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TAGS: haber, kıbrıs
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