Hava sıcaklığı 40 dereceyi aşacak!

Meteoroloji Dairesi hava durumu raporu...

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22/07/2022

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Hava sıcaklığı 40 dereceyi aşacak!

Önümüzdeki günlerde en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 38 – 41;  sahillerde 33 – 36 derece dolaylarında olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 23 - 29 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre belirtilen sürede KKTC alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava periyod süresince açık olacak; rüzgar ise genellikle Güney ve Batı  yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

22/07/2022 13:50
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TAGS: sıcak, hava, kktc, artıyor,
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