Hava sıcaklığı 40 dereceyi aşıyor!

Meteoroloji Daire’sinin yaptğı açıklamaya göre hava sıcaklığının önümüzdeki hafta iç kesimlerde genellikle 38-41 derece dolaylarında seyredeceğini belirtildi.

Meteoroloji Daire'sinin açıklaması şöyle;

''Bölgemiz alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava sıcaklığı ise iç kesimlerde 38-41; Sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.''

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24/07/2022 08:56