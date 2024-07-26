Hava sıcaklığı 41 derece kadar çıkacak

Meteoroloji Dairesi hava sıcaklığının iç kesimlerde 41 dereceye kadar çıkacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 25-31 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, ülke sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün ve yarın açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu; pazar gününden salıya kadar açık, çarşamba ise açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 38-41 derece, sahillerde ise 35-38 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.