Hava sıcaklığı 41 derece kadar çıkacak

Meteoroloji Dairesi hava sıcaklığının iç kesimlerde 41 dereceye kadar çıkacağını duyurdu.

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26/07/2024

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Hava sıcaklığı 41 derece kadar çıkacak

Meteoroloji Dairesi hava sıcaklığının iç kesimlerde 41 dereceye kadar çıkacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 25-31 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, ülke sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün ve yarın açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu; pazar gününden salıya kadar açık, çarşamba ise açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 38-41 derece, sahillerde ise 35-38 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

26/07/2024 12:02
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TAGS: hava durumu
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