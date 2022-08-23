Hava sıcaklığı 41’e kadar çıkacak

Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 41 dereceye kadar çıkacağı belirtildi.

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23/08/2022

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Hava sıcaklığı 41’e kadar çıkacak

Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 41 dereceye kadar çıkacağı belirtildi.

Meteoroloji Dairesi'nin 29 Ağustos’a kadar olan süre için tahminine göre, en yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında, iç kesimlerde 34-37, sahillerde 30-33; ikinci yarısında ise iç kesimlerde 38-41, sahillerde de 33-36 derece dolaylarında olacak.

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

23/08/2022 08:32
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TAGS: hava durumu, meteoroloji
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