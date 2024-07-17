Hava sıcaklığı 42 dereceye çıkacak

Bölge önümüzdeki günlerde alçak basınç sistemi ve sıcak, nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Bu süreçte hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 39-42 derece, sahillerde ise 34-37 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.