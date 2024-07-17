Hava sıcaklığı 42 dereceye çıkacak
Meteoroloji Dairesi’nin 18-24 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre sıcaklık önümüzdeki günlerde 42 dereceye çıkacak.
17/07/2024
Bölge önümüzdeki günlerde alçak basınç sistemi ve sıcak, nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Bu süreçte hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 39-42 derece, sahillerde ise 34-37 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.17/07/2024 14:19