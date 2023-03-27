Hava sıcaklığı 8 derece düşecek! Yağmur ve fırtına bekleniyor

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27/03/2023

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Hava sıcaklığı 8 derece düşecek! Yağmur ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın sabah saatlerinde yer yer sis; Çarşamba günü de yer yer sağanak beklendiğini duyurdu. Çarşambadan cumaya kadar sıcaklık 8 derece düşecek.

Haftalık hava tahmini raporuna göre bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli; Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde ise üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.           

Hava yarın parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; Çarşamba günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Pazartesiye kadarki diğer günler parçalı bulutlu veya az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı 22 - 25 derece dolaylarında; Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 14 - 17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; Çarşamba günü ise fırtına şeklinde esecek.

27/03/2023 13:28
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TAGS: hava, sıcaklık, düşüyor,
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