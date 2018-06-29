HABER KIBRIS

Hava sıcaklığı artıyor

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29/06/2018

Hava sıcaklığı artıyor
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Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklıklarının artacağını ve önümüzdeki hafta 41 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre 30 Haziran- 6 Temmuz tarihleri arasında hava açık az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında iç kesimlerde 34- 37 sahillerde 30- 33; ikinci yarısında ise iç kesimlerde 38- 41, sahillerde 34- 37 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

TAK

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TAGS: hava durumu, hava kıbrıs, kıbrıs hava, kktc hava durumu
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