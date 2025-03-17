Hava sıcaklığı çarşamba günü düşecek

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, soğuk hava kütlesinin bölgeyi etkilemesinden dolayı çarşamba gününden itibaren hava sıcaklığının düşmeye başlayacağını açıkladı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Güneş, “ Hava sıcaklığı, perşembe günü mevsim normallerinin 4 ile 7 derece altına düşerek, iç kesimlerde ve sahillerde 13-16 derece civarında gerçekleşecek. Cumartesi gününden itibaren ise önce mevsim normallerine (17-20 derece), sonrasında ise mevsim normallerinin 6 ile 9 derece üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.” dedi.

Güneş, rüzgarın ise salı günü kuvvetli yer yer fırtınamsı, çarşamba ve perşembe günleri ise yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini kaydetti.