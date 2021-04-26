Hava Sıcaklığı Hafta Boyunca 30-33 Derece Dolaylarında Olacak

Hava sıcaklığı, hafta boyunca 30-33 derece dolaylarında olacak.

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26/04/2021

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Hava Sıcaklığı Hafta Boyunca 30-33 Derece Dolaylarında Olacak

Hava sıcaklığı, hafta boyunca 30-33 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 27 Nisan- 3 Mayıs tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, haftanın ilk günleri açık ve az bulutlu, son günleri ise parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 30- 33 derece, sahillerde ise 24 - 27 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

26/04/2021 14:39
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TAGS: Hava Sıcaklığı
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