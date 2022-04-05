Hava sıcaklığı hafta sonuna doğru düşecek

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05/04/2022

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Hava sıcaklığı hafta sonuna doğru düşecek

Hava sıcaklığının hafta sonuna doğru 3-4 derece düşmesi öngörülüyor. 

Meteoroloji Dairesi’nin 5 – 11 Nisan tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC periyodun ilk günü yüksek, diğer günlerde ise alçak basınç sistemiyle ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rüzgar ise periyodun ilk günü kuzey ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek. Hava sıcaklığı önceleri 29-32 derece civarında, daha sonra ise 25-28 derece civarında seyredecek.
 

05/04/2022 08:50
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TAGS: hava durumu
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