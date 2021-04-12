Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyrediyor

Meteorolji Dairesi'nden edinilen bilgiye göre Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ile 7 derece altında seyretmesi beklenmektedir. En yüksek sıcaklık 17 derece olurken en düşük sıcaklığın 9 olması bekleniyor.

Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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12/04/2021 11:38