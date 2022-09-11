Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek!

KKTC Meteoroji Daire'sinden yapılan açıklamaya göre 11 Eylül 2022 hava durumu şöyle;

''Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık geçecek.

Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar; güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Bu habere tepkiniz:



11/09/2022 09:34