Hava sıcaklığı normalin 4-6 derece üzerine çıkacak

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13/08/2023

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Hava sıcaklığı normalin 4-6 derece üzerine çıkacak

Meteoroloji Dairesi, sıcak hava dalgası uyarısında bulundu.

Daire tarafından yayımlanan uyarıda, 17 Ağustos Perşembe akşamına kadar, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde olacağı; en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde, 41-43 derece, sahillerde ise 38-40 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Arazi ve orman yangınları ile sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması, 12:00-16:00 saatleri arasında tedbir alınmadan güneşe çıkılmaması tavsiye edildi.

 

13/08/2023 12:49
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TAGS: sıcak, hava, dalgası,
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