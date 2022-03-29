Hava sıcaklığı yükselecek

Serin ve nemli olan hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde yükselerek, 27 - 30 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

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29/03/2022

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Hava sıcaklığı yükselecek

Serin ve nemli olan hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde yükselerek, 27 - 30 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 30 Mart-4 Nisan tarihleri arasında genellikle yüksek basınç sisteminin hakim olacağı bölge, önceleri serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca parçalı ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 21 - 24 ºC, diğer günlerde ise 27 - 30 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

29/03/2022 09:23
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TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu, haber, kıbrıs
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