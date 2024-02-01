Hava sıcaklığı yükselecek!

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01/02/2024

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Hava sıcaklığı yükselecek!

Meteoroloji Dairesi, yağışlı havanın hafta sonuna kadar süreceğini, hava sıcaklığının yarından itibaren 4 derece kadar yükseleceğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin tahmini hava raporuna göre, hava 1 Şubat-7 Şubat tarihleri arasında Alçak Basınç Sistemi ile periyodun ilk günü oldukça soğuk, diğer günlerde ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.                      

Hava yarın ve cuma günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk günü iç kesimlerde ve sahillerde 10-13 derece, diğer günlerde ise 14 - 17 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.          

Rüzgarın, periyodun ilk günü Kuzey ve Doğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli diğer günlerde Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

 

01/02/2024 09:37
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TAGS: hava, yağmur, devam edecek, durumu, kktc,
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