Hava Sıcaklıkları Artıyor

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01/04/2022

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Hava Sıcaklıkları Artıyor

Meteoroloji Dairesi, Kıbrıs’ın önümüzdeki hafta boyunca genellikle yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında  kalacağını belirtti.

02-08 Nisan tarihlerinde havanın az ve parçalı bulutlu olacağı, sıcaklığın iç kesimlerde ve sahillerde  29 - 32 ºC dolaylarında seyredeceği kaydedildi.

Rüzgarınsa genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, pazar günü ise Güney ve Batı yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak eseceği bildirildi.

01/04/2022 14:26
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TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu, haber, kıbrıs
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