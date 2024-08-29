Hava sıcaklıkları düşüyor!
Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, sıcaklık iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31-34 derece dolaylarında olacak.
29/08/2024
Meteoroloji Dairesinin 29 Ağustos-4 Eylül dönemi tahminlerine göre, bölge serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Dönem içerisinde sıcaklık iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde ise 31-34 derece dolaylarında olacak.
Havanın, bugün ve yarın parçalı ve az bulutlu; cumartesi, pazar ve pazartesi az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu; salı parçalı ve az bulutlu; çarşamba ise az bulutlu olması bekleniyor.
Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.29/08/2024 09:05