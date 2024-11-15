Hava soğuyor, Trodos’a kar bekleniyor
15/11/2024
Güney Kıbrıs kar uyarısı yayımladı.
Kıbrıs, genelinin önümüzdeki günlerde önemli hava değişiklikleri yaşaması bekleniyor
Güney Kıbrıs’ta yarın yer yer sağanak yağmur ve fırtına tahmin ediliyor
Rum Meteoroloji Dairesi, hafta sonuna kadar dağlık bölgelerde olası kar yağacağını açıkladı
Pazar günkü tahmin, Troodos dağ zirvelerinde olası dolu ve kar yağışı ile devam eden fırtınalı koşulları içeriyor.
Rapora göre benzer koşullar, Pazartesi gününe kadar devam edecek ve sıcaklıklar kademeli olarak mevsimsel ortalamaların altına düşecek15/11/2024 09:16