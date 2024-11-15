Hava soğuyor, Trodos’a kar bekleniyor

Güney Kıbrıs kar uyarısı yayımladı.

Kıbrıs, genelinin önümüzdeki günlerde önemli hava değişiklikleri yaşaması bekleniyor

Güney Kıbrıs’ta yarın yer yer sağanak yağmur ve fırtına tahmin ediliyor

Rum Meteoroloji Dairesi, hafta sonuna kadar dağlık bölgelerde olası kar yağacağını açıkladı

Pazar günkü tahmin, Troodos dağ zirvelerinde olası dolu ve kar yağışı ile devam eden fırtınalı koşulları içeriyor.

Rapora göre benzer koşullar, Pazartesi gününe kadar devam edecek ve sıcaklıklar kademeli olarak mevsimsel ortalamaların altına düşecek