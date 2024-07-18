Hava sporlarında önemli işbirliği

Hava Sporları Federasyonu ile Türk Hava Kurumu ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı

KKTC Hava Sporları Federasyonu ile Türk Hava Kurumu ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı. KKTC Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya, Türk Hava Kurumu Başkanı Kemal Yurtnaç ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu Ahmet Saim Yılmaz arasında imzalanan protokol gereği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde havacılık sporuna gönül verenler yapılacak planlama ile Türk Hava Kurumu'nun Eskişehir'de bulunan İnönü Eğitim Merkezi’nde kursa alınacak.

Yurtnaç “KKTC’deki hava sporlarını geliştireceğiz”

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Kurumu Başkanı Kemal Yurtnaç gerekirse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne eğitmenleri göndererek kursların adada yapılabileceğini de belirtti.

Yurtnaç buradaki eğitmenlere de gerekli yenileme seminerlerinin verilerek Kuzey Kıbrıs'taki hava sporlarını yeniden canlandırmak istediklerini vurguladı.

Kemal Yurtnaç eğitim anlamında da Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmeler yaptıklarını ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesinde belirli kontenjanlarda havacılık sektörüne hizmet vermek amacıyla eleman yetiştirme için protokol imzalayacaklarını belirtti.

Yılmaz “17 Paramotor adaya gelecek”

Türkiye Hava Sporları Federasyonu başkanı Ahmet Saim Yılmaz da Kuzey Kıbrıs Hava Sporları Federasyonu ile işbirliklerinin devam ettiğini belirterek 20 Temmuz için özel bir etkinlik planladıklarını ve bu etkinliğin 19 Temmuz veya 20 Temmuz'da hava şartlarına göre Anamur'dan Girne'ye paramotor ile 17 paraşütçünün geleceğini söyledi.

Yılmaz 17 olmasının sebebinin ise 1974 yılında adaya 17 gemi ile çıkarma yapıldığını ve 17 rakamının bunu temsil ettiğini söyledi.

Yılmaz bu etkinliğin aynı zamanda bir rekor olacağını ve kayıtların Guiness rekorlar kitabına girmesi için gönderileceğini söyledi.

Ziya “Uzun aradan sonra THK ile yeniden işbirliği milattır”

Kuzey Kıbrıs Hava Sporları Federasyonu başkanı Zeki Ziya da uzun yıllar Türk Hava Kurumu ile kopan ilişkilerin yeniden canlandığına dikkat çekerek bunun bir milat olarak kabul ettiğini ve bundan sonra Kuzey Kıbrıs'taki hava sporlarına gönül vermiş kişilere ve hava sporlarına ilgi duyan kişilere daha etkin hizmet edebileceklerini söyledi.

Zeki Ziya işbirliklerinden dolayı Türk Hava Kurumu Başkanı Kemal Yurtnaç ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz'a teşekkür etti.