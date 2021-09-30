Hava tabancasıyla tehdit etti

Hamitköy’de meydana gelen "Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarruf Taşıma, Tescil Edilmemiş Hava Tabancası Tasarrufu, taşıma ve Korkutmak Maksadı İle Silah Taşımak" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Sertaç Özcü mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, olguları aktardı. Polis zanlı Sertaç Özcü’nün 29 Eylül 2021 tarihinde saat 12.00 raddelerinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan T.A ve Ö.A’ya tasarrufunda bulundurmuş olduğu tescil edilmemiş Ekol ES P 66 marka EH6P 20060006 seri numaralı 177 cal. Gaz basıncı ile çalışan hava tabancasını korkutmak maksadı ile üzerlerine doğrultarak korkutmak maksadı ile silah taşıdığını anlattı.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, konu silah ve şarjör ile tasarrufunda bulunan 22 adet patlayıcı madde olan şaşmaların tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis, ayni gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen arama emri gereği zanlının Haspolat’taki ikametgâhı içerisinde yapılan aramada bahse konu hava tabancasına ait 5 adet gaz tüpü ile 501 adet patlayıcı madde olan şaşmaların tespit edilerek emare olarak alındığını anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada tanık ifadelerinin alındığını ve zanlının etki edeceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının ileride davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksatlı uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 5 bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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30/09/2021 11:25