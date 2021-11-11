Hava taksi hizmeti 2025'te başlayacak

Güney Kore gelecekte kurulacak hava taksi hizmetlerinde kullanılacak hava trafik kontrol sistemini tanıttı.

Uzak doğu ülkesi başkent Seul'de şehir merkezi ile ana havalimanları arasındaki yolculuk süresini üçte iki oranında kısaltmasını hedeflediği hava taksi hizmetini 2025 yılında başlatmayı ümit ediyor.

Ulaştırma Bakanı Noh Hyeong-ouk, hava taksilerin vatandaşlar tarafından yaygın bir şekilde kullanılması beklendiği için bunları kesinlikle farklı ortamlarda test etmemiz gerekiyor açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada yapılan testlerde halihazırda yurtiçi ve yurtdışı uçuşların koordine edildiği, hava trafik kontrol sistemlerinin hava taksilerin kontrol edilmesinde de kullanılabildiğinin görüldüğü vurgulandı.

Kontrol sistemini bir pilot, Alman Volocopter tarafından üretilen iki kişilik hava aracını Gimpo Havaalanında test etti.

Helikopter benzeri pervanelerle donatılmış hava aracı, dikey iniş ve kalkış yapabilmesinin yanı sıra hem pilotlu hem de pilotsuz kontrol edilebiliyor.

Fakat ulaştırma bakanlığı yetkilileri hava araçlarında yolcu olduğu zaman bir pilotun da bulunacağını bunun hem güvenliği garanti altına almak hem de toplum tarafından kabul görmesi için gerekli olduğunu vurguladı.

Seul şehir merkezi ile havaalanları arasındaki 30-50 kilometrelik mesafe karayolu ile 1 saat sürerken hava araçları ile bu sürenin 20 dakikaya düşeceği belirtiliyor.

2025 yılında başlayacak hizmetin 110 bin won (911 Türk lirası) lira olması bekleniyor. Bu lüks taksi hizmetinden daha yüksek bir ücret. Fakat 2035 yılında pazarın olgunluğa erişmesi ile hava taksi ücretinin 20 bin wona (165 Türk lirası) kadar düşeceği tahmin ediliyor.

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11/11/2021 18:38