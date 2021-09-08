Hava Trafik Kontrol Sendikası isyan etti!

Hava Trafik Kontrol Merkezinde yaşanan personel azlığı nedeniyle güvenli çalışma standartlarının çok altına düşüldüğü belirtilen açıklamada hükümete çağrı yapılarak "Hava sahasını ve insanların canını güvende tutmak istiyorsanız derhal önlem alın!" denildi.

Açıklama şöyle:

Hava Trafik Kontrol Merkezinde beklenen sona gelinmiştir!

Sivil Havacılık Dairesinin Ercan Hava Sahasını güvenli şekilde işletecek yeterli sayıda Hava Trafik Kontrolörü bulunmamaktadır. Şimdiki ve geçmiş Hükümetlerin ihmalkarlığı ve vurdumduymazlığı sayesinde hava trafik kontrolörlüğü mesleği tercih edilmeyen sorunlu bir meslek haline getirilmiştir. Son iki sene içerisinde 9 kişi daha iyi koşullardaki diğer mesleki pozisyonlar nedeniyle Hava Trafik Kontrolörlüğünden istifa etmiş, 2 kişi de emekli olmuştur. Açılan münhallere rağmen mesleğe başvuranlar iki elin parmak sayısını geçmemekte, tüm sınavlarda başarı sağlayıp mesleğe girmeyi hak edenler de ne ile karşı karşıya olduklarını görünce haklı olarak kendini kurtarmanın yollarını aramaktadırlar.

Normalde en az 4 ekip olması gereken yerde şu an hem 3 ekip düzenine geçilmiş hem de ekiplerde çalışan personel sayısı güvenli çalışma standartlarının çok altına düşmüştür. Hava trafik kontrolörleri, bırakın sosyal hayat ve aile düzenini, dinlenme imkanı bile bulamadan tekrardan göreve çağrılmaktadırlar. Mevcut düzende personelin günlük izne çıkması bile mümkün değildir. Hasta olup da işini yapamayacak personelin iyileşene kadar yerine koyacak muadili kalmamıştır. Hava trafik kontrol merkezi yıllar içinde çalışanlar için tam bir ömür törpüsüne dönüşmüştür.

Bu noktaya gelinmemesi amacıyla yıllardır Hükümetlere çağrı yapmakta, zaman zaman eylem ve grev ortaya koymaktayız. Ancak maalesef ülkemiz yönetenleri durumu algılayamamaktadır. Ülkemiz Hava Trafik Kontrol sisteminin çökmesi an meselesidir, daha fazla bu yükü kaldıramıyoruz. Bir an önce harekete geçmezseniz, personel iş yükü altında ezilecek ve yorgunluktan dolayı oluşacak olası bir felaketin bedelini ne siz ne bizler ödeyebileceğiz. Hava sahasını ve insanların canını güvende tutmak istiyorsanız derhal önlem alın!

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08/09/2021 13:23