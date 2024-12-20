Hava Trafik Şube Amiri Derkan: Ercan’da havacılık hizmetleri emniyetli şekilde sürüyor

Hava Trafik Şube Amiri İzzet Derkan, Ercan Havalimanında SSR/PSR Radar’da arıza söz konusu olduğundan dolayı iniş ve kalkışlarda gecikmeler yaşandığını belirtti.

Derkan, bununla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti AIP’sinde (Havacılık Bilgi Yayını) yayınlanmış olan iniş ve kalkış prosedürlerinin uygulanmakta olduğunu kaydetti.

Derkan, havacılık hizmetlerinin emniyetli bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.