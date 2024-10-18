Hava tüfeğiyle bir kediyi yaralayan kişi tutuklandı

Dipkarpaz’da hava tüfeğiyle bir kediyi alnından yaralayan D.Ç.(E-39) tutuklandı.

Polis açıklamasında göre, 14 Eylül’de saat 08.00 sıralarında Uzun Sokak’ta meydana gelen olayla ilgili ileri soruşturmada D.Ç'nin kanunsuz olarak taşıdığı adına kayıtlı hava tüfeğiyle, bir şahsa ait kediyi yaraladığı belirlendi.

- Kanunsuz hava tüfeği ve saçma bulundurmaktan 3 kişi tutuklandı

Aygün'de evinde yapılan aramada, başkası adına kayıtlı hava tüfeği ve 218 adet hava tüfeği saçmasını kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edilen K.A’nın (E-26) ile meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen G.A.(K-45) ve Ö.A.(E-52) tutuklandı.

- Evine girerek bir kişiyi darp eden kişi tutuklandı

Lapta'da aralarında sorun bulunan S.A’ya (K-34) ait eve girerek evin salonunda bulunan, ütüyle ona vuran, kolunu ısıran ve evin pencere ve camlarını kıran G.A.(K-47) tutuklandı.

- Bıçak salladı, ciddi şekilde darp etti..tutuklandı

Gazimağusa Açık Pazar Alanı'nda kendi tezgahı önünden geçtiği gerekçesiyle N.G’ye (E-42) bıçak sallayan, küfreden ve onu ciddi şekilde darp eden A.B.(E-49) tutuklandı.

Açıklamada kişiler arasında önceden sorun olduğu da belirtildi.

- KKTC’de ikamet izinsiz yedi kişi tutuklandı

Dün, polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ülkede kaçak kaldığı tespit edilen yedi kişi tutuklandı.

-Alkollü içki tesiri altındayken bağırıp çağıran kişi tutuklandı

Gazimağusa’da dün gece Pırlanta Sokak’ta 44 miligram alkollü içki tesiri altındayken bağırıp çağıran ve çevreye rahatsızlık veren A.M.(E-22) tutuklandı.

- Lefkoşa ve Aygün’de hırsızlık

Lefkoşa’da 15 Ekim’de bir araç park yerinde bulunan elektrikli scooter çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, zanlı olarak görülen A.T.(E-30) tutuklandı.

Aygün’de ise, 19-24 Eylül tarihleri arasında, bir ikametgaha açık pencereden girerek yatak odasında kutuda muhafaza edilen led televizyon çalındı. Yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen K.A.(E-26) tutuklandı.

- Sahtekarlıkla 20 bin STG nakit para temin eden kişi tutuklandı

Yetkisi olmadığı halde bir evin satışından depozit karşılığı olarak 20 bin STG temin eden B.K.(K-43) tutuklandı

B.K 5 Temmuz'da Göçmenköy’de, bir evin satışına aracılık etti, bir kişiye depozit karşılığında evi ayırabileceğini söyleyerek para temin etti.

Yürütülen ileri soruşturmada B.K tutuklandı.

-Tefecilik yapan iki şahıs tutuklandı

Alsancak’ta, mayıs ayında tefecilik yaptığı tespit edilen B.K.(E-33) ve İ.K’nin (E-48) tutuklandı.

Kişiler bir kişiye 50 bin STG borç para verip, karşılığında 10 bin STG faiz ve teminat olarak da 5 adet arabayı devir aldılar.

Olayların tümüyle ilgili polis soruşturması devam ediyor.