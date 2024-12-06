Havaalanında Kol Saati Hırsızlığı

Ercan Havaalanı’nda dün saat 10.30 sıralarında B.C.’nin (E-38), başka bir şahıs tarafından x-ray cihazından geçtiği esnada düşürülen kol saatini bulup çaldığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklanırken, çalınan saat tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma kapsamında muhaceret kayıtlarından yapılan kontrolde ise, söz konusu şahsın ülkede yasal statüsü olmadan, izinsiz ikamet ettiği tespit edildi.