Havaalanında test çubuğu skandalı

Endonezya'da bir ilaç şirketi skandala imza attı. Şirketin koronavirüs teşhisinde örnek almak için kullanılan test çubuklarını yıkayıp yeniden sattığı ortaya çıktı.

BBC'nin haberine göre, polis, sahtekarlığın geçen aralık ayından bu yana Kuzey Sumatra'nın Medan kentinde Kualanamu Havaalanı'nda yapıldığının sanıldığını açıkladı.

Yetkililer, Medan'daki havaalanında 9 binden fazla yolcunun, kullanılmış pamuklu çubuklarla test edilmiş olabileceğini ifade etti.

Negatif test sonucuyla seyahat etmek zorunlu olduğundan havalimanında yolculara test yaptırma seçeneği sunuluyordu. Havaalanı yetkilileri, Kimia Farma tarafından sağlanan hızlı test kitlerini kullanıyordu.

Yolculardan gelen yanlış pozitif test sonucu şikayetleri üzerine harekete geçen polis, havaalanına sivil görevli gönderdi.

Görevli, test çubuklarının kullanıldıktan sonra yıkanarak yeniden kullanıma sokulduğunu tespit etti.

Olayla ilgili olarak Kimia Medan şirketinin yöneticisi dahil 5 çalışan tutuklandı. Şüpheliler, çubukları yıkadıktan sonra satış için yeniden paketleyerek sağlık ve tüketici yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor.

Merkezi başkent Cakarta'da bulunan şirket, söz konusu personelin işten çıkarıldığını açıkladı ve iç denetimleri sıkılaştırma sözü verdi.

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05/05/2021 17:39