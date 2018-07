Havaalanlarında sıra beklemeye son: Elektronik bagaj etiketleri geliyor

Hollanda merkezli özel bir tasarım firması olan BagTag tarafından geliştirilen elektronik bagaj etiketleri, geleceğin yolculuklarında havaalanlarında uzun kuyrukları ve valizlerin kaybolmasını önleyecek.

"BİR daha asla sıraya girmem anlamına gelen "never Q again" mottosuyla çıkış yapan BagTagde kullanıcılar, elektronik etiketin içindeki yazılımı sayesinde bluetooth aracılığıyla akıllı telefonunlarına bağlanarak hem check-in yapabilecek, hem sıra beklemekten kurtulacak hem de valizini an be an izleyebilecek.



Havalimanlarında uzayan kuyruklar bir çok yolcunun uçuşu kaçırmasına sebep olabiliyorken, valizin üzerine yerleştirilen dayanıklı ekranı ile BagTag dijital ekran, sıra beklemeden uçağa binme imkanı sağlıyor.



Valizin üzerine yerleştirilen ve telefona benzeyen küçük ekranın üzerinde, elektronik uçuş kartı ve okunabilir barkodu yer alıyor.



BagTag elektronik bagaj etiketi sadece kullanıcıların bildiği bir şifre ile 2500 uçuş boyunca aktif olabiliyor.



Valizler elektronik ekran takmak için pek uygun görünmesede, cihaz çarpma düşme gibi olasılıklara karşı ekstra güçlendirilmiş dayanıklı malzemeden üretiliyor.



Son olarak kağıt tüketimini de azaltan elektronik bagaj etiketlerinin çevre dostu olduğunu da ekleyelim.