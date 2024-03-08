Havacılık tarihinin en büyük gizemi: 10 yıl önce kayboldu

Malezya Havayollarına ait uçağın ortadan kaybolması tüm zamanların en büyük havacılık gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. 239 kişiyi taşıyan ticari yolcu uçağı haritadan silineli 10 yıl oldu. On yıldır geride kalanların aileleri her 8 Mart'ta kendilerine Malezya Havayolları'nın 370 sefer sayılı uçağında yolculuk edenlere ne oldu sorusunu soruyor. İşte uçağın ortadan kaybolmasıyla ilgili bildiklerimize kısa bir bakış...

8 Mart 2014'te Malezya Havayolları'nın 370 sefer sayılı uçuşu, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Pekin'e doğru giderken planlanan yolundan saparak Malay Yarımadası boyunca batıya döndü.

Boeing 777 tipi uçak, 15 ülkeden 239 kişiyi taşıyordu. Uçağın radar bağlantısının kesilmesinin ardından birkaç saat boyunca rotasından saptığı ve güneye doğru uçtuğu düşünülüyor.

Bazı yetkililer uçağın yakıtı bittikten sonra Hint Okyanusu'na çakıldığına inanıyor ancak yıllar süren kapsamlı arama çabaları hiçbir yanıt vermedi.

Ne herhangi bir kurban ne de uçak bulunabildi.

YENİ BİR ARAMA OPERASYONU

Uçağın rotadan çıkmasının nedeni ve bugünkü tam konumu, tüm zamanların en büyük havacılık gizemlerinden biri olmaya devam ediyor.

Bu haftanın başında yetkililer, uçağı bulmak için yeni bir arama operasyonunun başlatılabileceğini ileri sürdü.

HAVADAN VE DENİZDEN ARAMA ÇALIŞMALARI

Aramanın ilk aşaması 52 gün sürdü ve 334 arama uçuşu ile havadan gerçekleştirildi.

Ocak 2017'de Avustralya, Malezya ve Çin hükümetleri, Hint Okyanusu tabanının 46 bin 000 mil kareden fazlasını taradıktan sonra uçağın su altında arama çalışmalarını resmen iptal etti.

Bu çaba 150 milyon dolara mal oldu.

Malezya hükümeti, kayıp yolcu ve mürettebatın ailelerinden gelen baskının ardından Ocean Infinity ile ortaklaşa başka bir arama başlattı.

Birkaç ay sonra Ocean Infinity liderliğindeki arama çalışmaları, uçağın nerede olduğuna dair hiçbir kanıt bulunamayınca sona erdi.

10 YILLIK TEORİLER: UÇAK NEDEN KAYBOLDU?

Uçağın kaybolmasına neyin sebep olduğu konusunda tuhaftan provokatife çok sayıda teori var.

Uçuşa ne olduğuna dair bilgi eksikliği kamuoyunu ve araştırmacıları çeşitli teorilere yönlendirdi.

Bazı yetkililer uçağın yakıtının bittiğine ve pilotların denize acil iniş yapmaya çalıştığına inanıyor.

Diğerleri, pilotlardan birinin veya her ikisinin de uçağın kontrolünü kaybettiğini, birinin sahtekar bir pilot olduğunu veya uçağın kaçırıldığını öne sürüyor.

RESMİ RAPORLAR NE SÖYLÜYOR?

Dört yıldan fazla süren arama ve incelemelerin ardından 2018'de yayınlanan 495 sayfalık rapor, uçağın akıbetine ilişkin kesin yanıtlar vermedi.

Somut cevapların olmayışı, bir nebze olsun yanıt bulmayı ümit eden mağdurların ailelerini perişan etti.

"UÇAK KESİNLİKLE KAÇIRILDI"

Güvenlik soruşturma ekibinin başkanı Kok Soo Chon, uçağın uçuş rotasından manuel olarak sapması ve transponderin kapatılması da dahil olmak üzere mevcut kanıtların "kesin şekilde" yasadışı müdahaleye işaret ettiğini "bunun da uçağın kaçırıldığını" gösterdiğini söyledi. Ancak böyle bir kaçırılma vakasını hiçbir grup üstlenmedi.

Raporlarda pilotların mali durumları, sağlık durumu, radyo iletişimindeki ses tonu ve hatta o gün işe giderken yürüyüşleri bile incelendi. Hiçbir anormallik tespit edilmedi.

BİR SONRAKİ ADIM NE?

Uçağın hiçbir somut cevap bırakmadan kaybolmasından on yıl sonra, yakın zamanda yeni bir arama başlatılabilir.

Malezyalı yetkililer bu hafta yaptıkları açıklamada hükümetin yeni bir arama operasyonunu tartışmaya hazır olduğunu söyledi.

ARAMALAR TEKRAR BAŞLAYACAK

Ocean Infinity'nin CEO'su Oliver Plunkett, yaptığı açıklamada şirketin önceki çabalarından hiçbir yanıt alınamamasından yaklaşık altı yıl sonra artık yeniden arama yapabilecek konumda olduğunu söyledi.

Arama alanını başarı elde edilebilecek bir alana daraltarak verileri analiz etmeye devam etmek için çalışmalar yeniden başlatılacak.

UÇAĞIN ENKAZI BULUNDU MU?

Enkaz halindeki bir uçak hiçbir zaman bulunamazken, uçağa ait olduğuna inanılan yaklaşık 20 parça Afrika anakarasının kıyılarına vurdu.

2015 yazında araştırmacılar, Hint Okyanusu'ndaki bir adanın kıyısına vuran büyük bir nesnenin, Boeing 777'den gelen bir flaperon olduğunu belirlediler.

Bu da parçanın muhtemelen 370 sefer sayılı uçuştan kalan enkaz olduğunu gösteriyor.

Yanında "Adım Atmayın" yazan üçgen enkaz parçası, Şubat 2016'da Mozambik kıyısında ıssız bir kumsalda bulundu.

Daha sonra Eylül 2016'da Tanzanya adasına çarpan kanat parçasının 370 sefer sayılı uçuşa ait olduğu doğrulandı.