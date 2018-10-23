Havada bir iflas daha mı geliyor?

2015 yılında faaliyetlerini durduran ancak 2017'de yeniden gökyüzüyle buluşan Cyrpus Airways'in Cobalt Airlines'tan sonra batma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu iddia edildi.

Airporthaber'de yer alan habere göre resmi internet sitesinden uçuş yaptığı noktaların bitiş tarihlerini yayınlayan şirket, iflas bayrağını çekeceği söylentilerini güçlendirdi. Larnaka çıkışlı yaptığı uçuşların Prag haricindekileri ekim sonunda durduracağı görülen Cyprus'un, Prag uçuşlarını da mart ayında noktalayacağı görülüyor.

Cyprus Airways'ten herhangi bir açıklama yapılmazken, ekim sonrasında iflasını açıklayabileceği iddia ediliyor.

2015 yılının ilk çeyreğinde Avrupa Birliği Komisyonu, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin zor durumdaki şirketlere yardımla ilgili kuralları ihlal ettiğini belirlemişti.

Bu belirlemeden sonra Rum Kesimi ulusal hava yolu şirketi Cyprus Airways’in, Avrupa Birliği'nin, devletten kurallara aykırı olarak aldığı 65 milyon euroluk yardımı iade etmesi gerektiği kararının ardından hava yolu şirketinin faaliyetlerini durdurduğu açıklamıştı.

Cyprus Airways, Ocak 2015'te durdurulan uçuşlarının ardından 2,5 yıl sonra yani Haziran 2017'de tekrardan gökyüzüyle buluştu.