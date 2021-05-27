Havada gerilim: Fransa’dan Belarus’a yasak

Belarus ulusal havayolu şirketi Belavia’dan yapılan yazılı açıklamada, dün Minsk-Barselona güzergahında B2869 tarifeli uçuşu gerçekleştirmek üzere olan 54 yolculu uçak için Belavia’nın tüm yetkilere sahip olduğu ve uçağın planlandığı gibi havaalanından kalktığı belirtildi.

Ancak kalkıştan kısa bir süre sonra, Fransız havacılık yetkililerinin kalkıştan 3 dakika önce havayolunu bilgilendirmeden uçuş planını manuel olarak iptal ettiğinin ortaya çıktığı ifade edildi.

“SONUÇ VERMEDİ”

Açıklamada, bu bilginin kalkış sırasında, Polonya Hava Trafik Kontrolü tarafından yetkililere aktarıldığı ve Marsilya Hava Trafik Müdürlüğü ile havada yeniden rota belirleme girişimlerinin olumlu sonuç vermediği ayrıca Fransız yetkilinin, Fransa Başbakanı’nın sözlü emrine atıfta bulunduğu bilgisi yer aldı.

Açıklamanın devamında, “Daha önce Fransa havacılık yetkililerinden alınan Minsk-Paris uçuşlarına yönelik yasağın, başlangıçta Fransız hava sahası üzerinden uçma yasağını içermediğini ifade etmek isteriz. Belavia, (dün) saat 15.16’ya kadar yasağa yönelik bir güncelleme almadı. O zamana kadar uçak Minsk’e dönmeden önce yaklaşık 2 saat havada bekledi. Marsilya Hava Trafik Yönetim Otoritesi ile yeniden rota belirlemeye yönelik tekrarlanan girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Yolculara verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” ifadesine yer verildi.

YAPTIRIM KARARI AÇIKLANMIŞTI

Yunanistan’dan Litvanya’ya giden Ryanair havayolu şirketine ait bir yolcu uçağı Pazar günü bomba ihbarı iddiasıyla Belarus’un başkenti Minsk’e zorunlu iniş yaptı.

Uçakta bulunan Belaruslu muhalif gazeteci Roman Petroseviç, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Söz konusu olay, AB, ABD ve NATO’nun tepkisini çekti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile düzenlediği ortak basın toplantısında alınan yaptırım kararını açıklamıştı.

Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hava sahamızı Belarus’tan gelen uçaklara kapatıyoruz ve AB havayollarına ülke üzerinden uçmamaları çağrısında bulunuyoruz. Bu demokrasiye bir saldırıdır” ifadelerini kullanmıştı.

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27/05/2021 14:25