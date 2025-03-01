Havada korku dolu anlar: Ateş topuna dönüştü
ABD'nin New Jersey kentinden havalanan bir kargo uçağı ateş topuna döndü. Havada alev alan uçak, kalkıştan 9 dakika sonra geri indi.
YAYIN TARİHİ:
01/03/2025
ABD'nin New Jersey kentinden havalanan bir kargo uçağı ateş topuna döndü. Havada alev alan uçak, kalkıştan 9 dakika sonra geri indi.
ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan kargo uçağı havada alev aldı.
FedEx firmasına ait olduğu bildirilen uçağın kalkıştan 9 dakika sonra geri indiği bildirildi.
Uçağın havada alev topuna döndüğü anları, olayı dehşetle izleyenler paylaştı.
Görgü tanıkları, motor arızası nedeniyle yangın çıktığını aktarırken havalimanında patlama sesleri duydukarını ifade ettiler.
YAYIN TARİHİ: